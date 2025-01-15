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Спорт

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 15 января 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:34
Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры
AP Photo/Frank Augstein, File

Британский боксер Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, объявил о завершении карьеры.

В соцсетях он написал "Я хочу объявить о своем уходе из бокса".

На боксерских ресурсах продолжается дискуссия, действительно ли "Цыганский король" закончил карьеру или это его очередной "маркетинговый ход".

В 2024 году Тайсон Фьюри проиграл два боя украинцу Александру Усику.

Ранее Тайсон Фьюри четыре раза объявлял о завершении карьеры.

Спорт
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