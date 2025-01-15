Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры
время публикации: 15 января 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:34
Британский боксер Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, объявил о завершении карьеры.
В соцсетях он написал "Я хочу объявить о своем уходе из бокса".
На боксерских ресурсах продолжается дискуссия, действительно ли "Цыганский король" закончил карьеру или это его очередной "маркетинговый ход".
В 2024 году Тайсон Фьюри проиграл два боя украинцу Александру Усику.
Ранее Тайсон Фьюри четыре раза объявлял о завершении карьеры.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025