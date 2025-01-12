UFC. Маккензи Дерн победила в реванше. Украинца нокаутировали
время публикации: 12 января 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 07:04
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 (также известный как UFC Fight Night 249, UFC Vegas 101 и UFC on ESPN+ 107).
Главным был бой в минимальном весе. В реванше Маккензи Дерн победила Аманду Рибас болевым приемом в конце третьего раунда.
В 2019 году Рибас победила по очкам.
Аргентинец Сантьяго Понциниббио в третьем раунде нокаутировал Карлстона Харриса (Гайана).
Бразилец Сезар Альмейда в конце первого раунда нокаутировал АбдулРаззака Альхасана (Гана).
Россиянин Роман Копылов техническим нокаутом победил американца Криса Кертиса.
Американец Пунаэле Сориано на 31-й секунде боя нокаутировал серба Уроша Медича.
Бразилец Марко Тулио в первом раунде нокаутировал украинца Игоря Потерю.
Ссылки по теме