Бокс. Лучшие супертяжеловесы 21 века. Версия Boxingscene

Эксперты боксерского портала Boxingscene составили список лучших супертяжеловесов 21 века.

1. Александр Усик.

2. Владимир Кличко.

3. Виталий Кличко.

4. Леннокс Льюис. В материале подчеркивается, что Льюис - величайший чемпион. Но пик его славы в 20 веке. В 21 веке он провел 4 боя.

5. Тайсон Фьюри.

6. Энтони Джошуа.

7. Деонтей Уайлдер.

8. Джозеф Паркер.

9. Энди Руис.

10. Крис Берд.