Бокс. Лучшие супертяжеловесы 21 века. Версия Boxingscene
время публикации: 26 декабря 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 12:30
Эксперты боксерского портала Boxingscene составили список лучших супертяжеловесов 21 века.
1. Александр Усик.
2. Владимир Кличко.
3. Виталий Кличко.
4. Леннокс Льюис. В материале подчеркивается, что Льюис - величайший чемпион. Но пик его славы в 20 веке. В 21 веке он провел 4 боя.
5. Тайсон Фьюри.
6. Энтони Джошуа.
7. Деонтей Уайлдер.
8. Джозеф Паркер.
9. Энди Руис.
10. Крис Берд.
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