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Бокс. Лучшие супертяжеловесы 21 века. Версия Boxingscene

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 26 декабря 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 12:30
Бокс. Лучшие супертяжеловесы 21 века. Версия Boxingscene
AP Photo/Frank Augstein

Эксперты боксерского портала Boxingscene составили список лучших супертяжеловесов 21 века.

1. Александр Усик.

2. Владимир Кличко.

3. Виталий Кличко.

4. Леннокс Льюис. В материале подчеркивается, что Льюис - величайший чемпион. Но пик его славы в 20 веке. В 21 веке он провел 4 боя.

5. Тайсон Фьюри.

6. Энтони Джошуа.

7. Деонтей Уайлдер.

8. Джозеф Паркер.

9. Энди Руис.

10. Крис Берд.

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