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Лучшие нокауты 2024 года. Версия Top Rank

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Бокс
время публикации: 29 декабря 2024 г., 16:05 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 16:05
Лучшие нокауты 2024 года. Версия Top Rank
AP Photo/Frank Franklin II

Промоутерская компания Top Rank опубликовала вХ видео лучших нокаутов в боксерских поединках 2024 года.

Список лучших нокаутов по версии компании:

Абдулла Мейсон (США) - Бенджамин Гурмент (США).

Брюс Кэррингтон (США) - Бернард анджело Торрес (Норвегия).

Наоя Иноуэ (Япония) - Луис Нери (Мексика).

Брайан Норман-младший (США) - Джованни Сантиян (США).

Робейси Рамирес (Куба) - Брендон Леон Бенитес (Мексика).

Энтони Оласкуага (США) - Рику Кано (Япония).

Анджело Лео (США) - Луис Альберто Лопес (Мексика).

Рикардо Фернандес (Испания) - Алан Гарсия (США).

Кейшон Дэвис (США) - Густаво Даниэль Лемос (Аргентина).

Бруно Сураче (Франция) - Хайме Мунгия (Мексика).

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