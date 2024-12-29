Лучшие нокауты 2024 года. Версия Top Rank
время публикации: 29 декабря 2024 г., 16:05 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 16:05
Промоутерская компания Top Rank опубликовала вХ видео лучших нокаутов в боксерских поединках 2024 года.
Список лучших нокаутов по версии компании:
Абдулла Мейсон (США) - Бенджамин Гурмент (США).
Брюс Кэррингтон (США) - Бернард анджело Торрес (Норвегия).
Наоя Иноуэ (Япония) - Луис Нери (Мексика).
Брайан Норман-младший (США) - Джованни Сантиян (США).
Робейси Рамирес (Куба) - Брендон Леон Бенитес (Мексика).
Энтони Оласкуага (США) - Рику Кано (Япония).
Анджело Лео (США) - Луис Альберто Лопес (Мексика).
Рикардо Фернандес (Испания) - Алан Гарсия (США).
Кейшон Дэвис (США) - Густаво Даниэль Лемос (Аргентина).
Бруно Сураче (Франция) - Хайме Мунгия (Мексика).
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