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Чемпионат Германии. Сенсационное поражение "Боруссии". Рекорд Мармуша

Футбол
Сенсации
время публикации: 15 января 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 11:15
Чемпионат Германии. Сенсационное поражение "Боруссии". Рекорд Мармуша
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Германии. "Хольштайн" (Киль) сенсационно победил "Боруссию" (Дорптмунд) 4:2.

Хольштайн (Киль) - Боруссия (Дортмунд) 4:2

"Хольштайн" одержал вторую победу в последних трех матчах и поднялся с последнего места.

У "Боруссии" подавляющее статистическое преимущество (76% владения мячом, 16:11 по ударам). Точнее по воротам били хозяева 7:4.

После первого тайма 3:0.

Байер (Леверкузен) - Майнц 1:0

На 48-й минуте Алекс Гримальдо забил ударом со штрафного.

Айнтрахт (Франкфурт) - Фрайбург 4:1

Победный гол забил Омар Марммуш и стал первым игроком "Айнтрахта", забившим 15 голов в первых 17 матчах Бундеслиги в сезоне.

Вольфсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 5:1

На 60-й минуте счет был 1:0.

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