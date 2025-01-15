Чемпионат Германии. Сенсационное поражение "Боруссии". Рекорд Мармуша

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Германии. "Хольштайн" (Киль) сенсационно победил "Боруссию" (Дорптмунд) 4:2.

Хольштайн (Киль) - Боруссия (Дортмунд) 4:2

"Хольштайн" одержал вторую победу в последних трех матчах и поднялся с последнего места.

У "Боруссии" подавляющее статистическое преимущество (76% владения мячом, 16:11 по ударам). Точнее по воротам били хозяева 7:4.

После первого тайма 3:0.

Байер (Леверкузен) - Майнц 1:0

На 48-й минуте Алекс Гримальдо забил ударом со штрафного.

Айнтрахт (Франкфурт) - Фрайбург 4:1

Победный гол забил Омар Марммуш и стал первым игроком "Айнтрахта", забившим 15 голов в первых 17 матчах Бундеслиги в сезоне.

Вольфсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 5:1

На 60-й минуте счет был 1:0.