Чемпионат Германии. Сенсационное поражение "Боруссии". Рекорд Мармуша
время публикации: 15 января 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 11:15
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Германии. "Хольштайн" (Киль) сенсационно победил "Боруссию" (Дорптмунд) 4:2.
Хольштайн (Киль) - Боруссия (Дортмунд) 4:2
"Хольштайн" одержал вторую победу в последних трех матчах и поднялся с последнего места.
У "Боруссии" подавляющее статистическое преимущество (76% владения мячом, 16:11 по ударам). Точнее по воротам били хозяева 7:4.
После первого тайма 3:0.
Байер (Леверкузен) - Майнц 1:0
На 48-й минуте Алекс Гримальдо забил ударом со штрафного.
Айнтрахт (Франкфурт) - Фрайбург 4:1
Победный гол забил Омар Марммуш и стал первым игроком "Айнтрахта", забившим 15 голов в первых 17 матчах Бундеслиги в сезоне.
Вольфсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 5:1
На 60-й минуте счет был 1:0.
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