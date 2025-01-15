НБА. "Трипл-дабл" и достижение Николы Йокича

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" победил в гостях "Даллас Мэверикс" 118:99.

Разыгрывающий "Денвера" Джамал Мюррей набрал 46 очков и сделал 6 передач.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (10 + 14 подборов + 10 передач). Он стал вторым центровым в истории НБА (после Карима Абдул-Джаббара), сделавшим более 5000 результативных передач за карьеру.

"Денвер" одержал четвертую победу подряд. "Даллас" потерпел второе поражение подряд.