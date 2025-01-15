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Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" победил турецкий клуб и сравнял счет в серии

Баскетбол
время публикации: 15 января 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 08:47
Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" победил турецкий клуб и сравнял счет в серии
AP Photo/Alan Youngblood

Во втором матче первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль" (Холон) победил "Петким Спор" (Измир) 65:62.

Счет в серии 1:1.

После двух матчей в следующий круг плэй-офф вышли "Детрона" (Тортона, Италия) и "Маниса" (Турция).

"Апоэль" выиграл первую четверть 18:17.

Первую половину матча выиграли турки 32:30.

После 30 минут "Петким Спор" уверенно вел в счете 52:41.

Самый результативный игрок матча - защитник турецкого клуба Брийн Тайри (23 + 8 подборов). Центровой "Петким Спор" Хайме Эшенике сделал "дабл-дабл" (15 + 10 подборов).

Лучший в составе "Апоэля" Дакарай Такер (20 + 7 подборов).

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