Канадки стали победительницами юниорского чемпионата мира по хоккею
время публикации: 15 января 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 08:18
Победительницами юниорского женского чемпионата мира по хоккею (Спортсменки до 18 лет), который завершился в Финляндии, стали канадки.
Сборная Канады в восьмой раз выиграла турнир.
В финале канадки разгромили сборную США 3:0.
В матче за третье место чешки победили сборную Швеции 2:1.
Вылетела в дивизион 1А сборная Японии.
Лучшим бомбардиром турнира стала канадка Страйкер Заблоцки (8 + 4).
Лучший вратарь турнира - чешка Даниэла Новакова. Лучший защитник - канадка Хлоя Примерано. Нападающий - американка Аннабелла Фанале.
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