Канадки стали победительницами юниорского чемпионата мира по хоккею

Победительницами юниорского женского чемпионата мира по хоккею (Спортсменки до 18 лет), который завершился в Финляндии, стали канадки.

Сборная Канады в восьмой раз выиграла турнир.

В финале канадки разгромили сборную США 3:0.

В матче за третье место чешки победили сборную Швеции 2:1.

Вылетела в дивизион 1А сборная Японии.

Лучшим бомбардиром турнира стала канадка Страйкер Заблоцки (8 + 4).

Лучший вратарь турнира - чешка Даниэла Новакова. Лучший защитник - канадка Хлоя Примерано. Нападающий - американка Аннабелла Фанале.