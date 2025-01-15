Костюк и Соболенко вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 15 января 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 14:22
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии хорватка Донна Векич одержала волевую победу над британкой Хэрриет Дарт 4:6, 6:0, 6:2.
Украинка Марта Костюк разгромила немку Юле Немайер 6:3, 6:0. Третья ракетка мира американка Коко Гофф одолела британку Джоди Беррэдж 6:3, 7:5.
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака обыграла чешку Каролину Мухову 1:6, 6:1, 6:3.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила испанку Джессику Бусас Манейро 6:3, 7:5.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025