Умер бывший полузащитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера"

13 января на 59-м году жизни умер известный украинский футболист и тренер Михайло Стельмах, сообщают украинские СМИ.

О причинах смерти не сообщается

Полузащитник выступал за клубы "Динамо" (Ирпень), "Динамо" (Киев), "Галичина" (Дрогобыч), "Шахтер" (Донецк), "Спартак" (Суботица, Югославия), "Карпаты" (Львов), "Эвис" (Николаев), "Борисполь", "Ворскла" (Полтава), ЦСКА (Киев).

Михайло Стельмах был главным тренером "Харькова" и "Диназа" (Вышгород).

В этом сезоне он работал в тренерском штабе "Скалы" (Стрый).