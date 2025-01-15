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Умер бывший полузащитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера"

Футбол
время публикации: 15 января 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:57
Умер бывший полузащитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера"
AP Photo/Miguel Oses

13 января на 59-м году жизни умер известный украинский футболист и тренер Михайло Стельмах, сообщают украинские СМИ.

О причинах смерти не сообщается

Полузащитник выступал за клубы "Динамо" (Ирпень), "Динамо" (Киев), "Галичина" (Дрогобыч), "Шахтер" (Донецк), "Спартак" (Суботица, Югославия), "Карпаты" (Львов), "Эвис" (Николаев), "Борисполь", "Ворскла" (Полтава), ЦСКА (Киев).

Михайло Стельмах был главным тренером "Харькова" и "Диназа" (Вышгород).

В этом сезоне он работал в тренерском штабе "Скалы" (Стрый).

Спорт
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