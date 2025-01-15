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Спорт

НХЛ. Еврейский защитник "Вашингтона" установил клубный рекорд

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 15 января 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 12:32
НХЛ. Еврейский защитник "Вашингтона" установил клубный рекорд
AP Photo/Nick Wass

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Анахайм Дакс" 3:0.

Логан Томпсон совершил первый шутаут в составе "Вашингтона", отразив 19 бросков. В прошлом сезоне он играл за "Вегас Голден Найтс".

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу и установил клубный рекорд.

Он набрал 30 очков (12 + 18) за 39 матчей - клубный рекорд для защитников "Кэпиталз". Джейкоб Чикран проводит первый сезон за "Кэпиталз". Раньше он выступал за "Аризона Койотис" и "Оттава Сенаторз".

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