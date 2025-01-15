НХЛ. Еврейский защитник "Вашингтона" установил клубный рекорд
время публикации: 15 января 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 12:32
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Анахайм Дакс" 3:0.
Логан Томпсон совершил первый шутаут в составе "Вашингтона", отразив 19 бросков. В прошлом сезоне он играл за "Вегас Голден Найтс".
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу и установил клубный рекорд.
Он набрал 30 очков (12 + 18) за 39 матчей - клубный рекорд для защитников "Кэпиталз". Джейкоб Чикран проводит первый сезон за "Кэпиталз". Раньше он выступал за "Аризона Койотис" и "Оттава Сенаторз".
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