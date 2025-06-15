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Спорт

Умер чемпион СССР по теннису

Знаменитые спортсмены
Теннис
время публикации: 15 июня 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 15:54
Умер чемпион СССР по теннису
AP Photo/Joanna Chan

Умер известный советский теннисист Владимир Коротков. сообщает сайт Федерации тенниса России.

Владимир Коротков - трехкратный чемпион СССР, победитель юношеского Уимблдона, и юношеского Открытого чемпионата Франции, победитель выставочного теннисного турнира олимпиады в Мехико в одиночном и смешанном разряде (с Зайгой Янсоне).

В 1966-77 годах Владимир Коротков входил в десятку сильнейших теннисистов СССР.

В 2014 году он был включен в Зал славы российского тенниса.

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