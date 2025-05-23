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Спорт

Умер футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Александр Бережной

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 23 мая 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 21:12
Умер футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Александр Бережной
AP Photo/Miguel Oses

23 мая на 68-м году жизни умер известный советский футболист Александр Бережной. сообщают украинские СМИ.

Защитник/ полузащитник выступал за клубы "Заря" (Ворошиловград), "Динамо" (Киев), "Таврия" (Симферополь), СКА (Киев), "Звезда" (Кировоград).

Александр Бережной - чемпион СССР 1977 года, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года.

В 1976-79 годах он был игроком сборной СССР.

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