Умер футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Александр Бережной
время публикации: 23 мая 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 21:12
23 мая на 68-м году жизни умер известный советский футболист Александр Бережной. сообщают украинские СМИ.
Защитник/ полузащитник выступал за клубы "Заря" (Ворошиловград), "Динамо" (Киев), "Таврия" (Симферополь), СКА (Киев), "Звезда" (Кировоград).
Александр Бережной - чемпион СССР 1977 года, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года.
В 1976-79 годах он был игроком сборной СССР.
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