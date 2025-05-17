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Спорт

Умер знаменитый футболист, участник двух чемпионатов мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 17 мая 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 11:26
Чемпионат мира 1982 года. Матч Камерун - Перу
AP Photo

16 мая на 69-м году жизни умер знаменитый камерунский футболист Эммануэль Кунде, сообщают французские СМИ.

Большую часть карьеры защитник провел в "Кэннон Яунде", с которым стал трехкратным чемпионом Камеруна.

Также футболист выступал за клубы "Мбанкомо", "Темпет" (Нанга-Эбоко), "Лаваль" (Франция), "Реймс" (Франция), "Превоянс" (Яунде) (обладатель Кубка Камеруна 1990 года), "Олимпик" (Мволье).

В составе сборной Камеруна Эммануэль Кунде участник чемпионатов мира 1982 и 1990 годов, двукратный победитель Кубка африканских наций.

Спорт
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