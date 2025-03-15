Чемпионат Франции. "Ницца" упустила победу в матче с "Осером"

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Франции "Ницца" не смогла обыграть "Осер" 1:1.

"Осер", хотя и занимает 11-е место, в этом сезоне может похвастаться уникальным достижением. Команда ни разу не проиграла никому из лидирующей тройки (2 ничьи, 3 победы). Таким может похвастаться только лидирующий ПСЖ.

Хозяева нанесли 20 ударов по воротам (6 точных).

Во второй половине первого тайма "орлята" создали несколько опасных моментов, но били неточно. На 37-й минуте после подачи углового "Ницца" открыла счет. Эванн Гесанн головой отправил мяч в сетку 1:0. Это его 11-й гол в этом чемпионате.

В начале второго тайма Мелвин Бард дважды мог увеличить преимущество "Ниццы", но оба раза не попал в ворота. На 66-й минуте "Ницца" каким-то чудом не забила. Первый удар парировал вратарь, второй - мяч попал в защитника, третий - выше ворот.

На 87-й минуте хозяева (Ницца) остались в меньшинстве. Бард грубо нарушил правила в центре поля и получил красную карточку.

На четвертой минуте компенсированного времени Флориан Айе вышел один на один 1:1.