Греко-римская борьба. Израильтянин завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата Европы
время публикации: 15 марта 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 08:37
В Тиране завершился молодежный чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 23 лет).
Сборная Израиля заняла 12-е место в медальном зачете, завоевав одну серебряную медаль.
Мелкаму Фетене (греко-римская борьба, весовая категория до 60 кг) в финале проиграл грузину Димитрию Хачидзе.
Сборная Украины заняла третье место в медальном зачете: 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024