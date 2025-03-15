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Спорт

Греко-римская борьба. Израильтянин завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата Европы

Греко-римская борьба
время публикации: 15 марта 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 08:37
Греко-римская борьба. Израильтянин завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

В Тиране завершился молодежный чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 23 лет).

Сборная Израиля заняла 12-е место в медальном зачете, завоевав одну серебряную медаль.

Мелкаму Фетене (греко-римская борьба, весовая категория до 60 кг) в финале проиграл грузину Димитрию Хачидзе.

Сборная Украины заняла третье место в медальном зачете: 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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