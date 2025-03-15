Известный американский баскетболист арестован за вооруженное ограбление

6 марта полиция арестовала известного баскетболиста Маркуса Денмона и его брата Малика за вооруженное ограбление, совершенное в Тулсе, сообщает Fox4.

Спортсмена обвиняют в том, что он с братом напал на женщину и отнял у нее 16 тысяч долларов.

Маркус Денмон был выбран "Сан-Антонио Сперс" под номером 59 на драфте 2012 года.

В НБА он не играл. выступал в чемпионатах Франции, Греции, Турции, Китая.

Маркус Денмон в составе "Пангатинаикоса" выступал в Евролиге. Он чемпион Китая 2016 года и чемпион Греции 2018 года.