x
15 марта 2025
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 марта 2025
|
15 марта 2025
|
последняя новость: 11:26
15 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Известный американский баскетболист арестован за вооруженное ограбление

Баскетбол
Полиция
время публикации: 15 марта 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 10:59
2014 год. Маркус Денмон в матче Летней лиги НБА
AP Photo/John Locher

6 марта полиция арестовала известного баскетболиста Маркуса Денмона и его брата Малика за вооруженное ограбление, совершенное в Тулсе, сообщает Fox4.

Спортсмена обвиняют в том, что он с братом напал на женщину и отнял у нее 16 тысяч долларов.

Маркус Денмон был выбран "Сан-Антонио Сперс" под номером 59 на драфте 2012 года.

В НБА он не играл. выступал в чемпионатах Франции, Греции, Турции, Китая.

Маркус Денмон в составе "Пангатинаикоса" выступал в Евролиге. Он чемпион Китая 2016 года и чемпион Греции 2018 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 марта 2025

"Шарлотт" и "Кливленд" установили клубные рекорды. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 марта 2025

Лидер победил в дерби. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025

Стефен Карри улучшил рекорд НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025

"Дабл-дабл 45 +" Дончича не спас "Лейкерс" от поражения. Результаты матчей НБА