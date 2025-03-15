"Шарлотт" и "Кливленд" установили клубные рекорды. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Клипперс" разгромил "Атланту" 121:98.

Майами Хит - Бостон Селтикс 91:103

Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 28 очков, сделал 4 подбора и 5 передач.

Как сказал комментатор, "Селтикс" почти идеально сыграл в защите.

Филадельфия Сиксерз - Индиана Пэйсерз 100:112

Атланта Хоукс - Лос-Анджелес Клипперс 98:121

По 25 очков набрали баскетболисты "Клипперс" Джеймс Харден (+ 8 подборов + 7 передач) и Кавай Леонард (+ 6 подборов).

Хьюстон Рокетс - Даллас Мэверикс 133:96

"Хьюстон" одержал пятую победу подряд.

Форвард "Хьюстона" Тари Истон установил личный рекорд результативности (30 + 8 подборов).

Мемфис Гризлиз - Кливленд Кавальерз 124:133

"Кливленд" одержал 16-ю победу подряд - клубный рекорд. "Кавальерз" стали седьмой командой в истории НБА, одержавшей 56 побед в первых 66 матчах сезона.

Лидер "Мемфиса" Джа Морант набрал 44 очка, сделал 8 подборов и 7 передач.

Миннесота Тимбервулвз - Орландо Мэджик 118:111

Лидер "Орландо" Паоло Банкеро сделал "дабл-дабл 40+" (43 + 10 подборов + 3 передачи).

Сан-Антонио Сперз - Шарлотт Хорнетс 134:145

"Шарлотт" установил клубный рекорд по количеству точных трехочковых в одном матче (26). Ламело Болл забросил 7 дальних бросков и сделал "дабл-дабл" (27 + 15 передач).

Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 131:126

Юта Джаз - Торонто Рэпторз 118:126

Финикс Санз - Сакраменто Кингз 122:106