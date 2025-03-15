x
15 марта 2025
|
последняя новость: 08:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 марта 2025
|
15 марта 2025
|
последняя новость: 08:13
15 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лидер победил в дерби. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 15 марта 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 08:21
Лидер победил в дерби. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Chris Carlson

Завершился двадцать девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 22 победы.

20 побед у "Фенербахче", 18 - у "Панатинаикоса".

Тель-авивский "Маккаби", несмотря на три победы подряд, давно утратил шансы на выход в плэй-офф. 9 побед - 16-е место.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 76:74

Последнюю четверть выиграл "Панатинаикос" 24:14.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 92:97

Лучший игрок матча Шон Ларкин (Анадолу Эфес) (25 + 4 подбора + 4 передачи).

Барселона (Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 87:80

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025

Стефен Карри улучшил рекорд НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025

"Дабл-дабл 45 +" Дончича не спас "Лейкерс" от поражения. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025

"Реал" победил в Италии. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2025

Евролига. "Маккаби" победил "Монако"