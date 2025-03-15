Лидер победил в дерби. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 15 марта 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 08:21
Завершился двадцать девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 22 победы.
20 побед у "Фенербахче", 18 - у "Панатинаикоса".
Тель-авивский "Маккаби", несмотря на три победы подряд, давно утратил шансы на выход в плэй-офф. 9 побед - 16-е место.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 76:74
Последнюю четверть выиграл "Панатинаикос" 24:14.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 92:97
Лучший игрок матча Шон Ларкин (Анадолу Эфес) (25 + 4 подбора + 4 передачи).
Барселона (Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 87:80
Ссылки по теме