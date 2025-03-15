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Спорт

Чемпионат Италии. Малиновский сделал две голевые передачи Миретти. "Дженоа" победил

Футбол
время публикации: 15 марта 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 12:37
Чемпионат Италии. Малиновский сделал две голевые передачи Миретти. "Дженоа" победил
AP Photo/Luca Bruno

В первом матче двадцать девятого тура чемпионата Италии "Дженоа" победил "Лечче" 2:1.

Украинский полузащитник Роман Малиновский сделал две результативные передачи. Два гола забил арендованный у "Ювентуса" Фабио Миретти.

Генуэзцы не проиграли в третьем матче подряд и поднялись на 12-е место.

Соперники нанесли по два точных удара.

На 16-й минуте Руслан Малиновский забросил мяч в штрафную. Миретти нанес красивый удар слету 1:0. На последних секундах первого тайма Малиновский отдал пас вразрез. Миретти принял мяч, развернулся и точно пробил 2:0.

На 68-й минуте Никола Крстович реализовал пенальти. Черногорец забил 10-й гол в этом чемпионате и стал вторым легионером "Лечче", забившим не менее 10 голов в одном сезоне Серии А. Первым был перуанец Джанлука Лападула.

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