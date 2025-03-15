Известный сербский футболист покончил с собой

13 марта погиб известный сербский футболист Радиша Илич. Serbian Times сообщает, что 47-летний вратарь покончил с собой, выпрыгнув с балкона своей квартиры.

Радиша Илич наиболее известен по выступлениям за белградский "Партизан", с которым пять раз становился чемпионом Сербии.

Он защищал ворота команд "Слобода" (Ужице), "Национал" (Бухарест), "Борац" (Чачак), ОФК (Белград), "Пансерраикос" (Серре, Греция).

В 2008 году Радиша Илич провел один матч за сборную Сербии.

В 2013-16 годах он был тренером вратарей "Партизана".