Известный сербский футболист покончил с собой
время публикации: 15 марта 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 11:54
13 марта погиб известный сербский футболист Радиша Илич. Serbian Times сообщает, что 47-летний вратарь покончил с собой, выпрыгнув с балкона своей квартиры.
Радиша Илич наиболее известен по выступлениям за белградский "Партизан", с которым пять раз становился чемпионом Сербии.
Он защищал ворота команд "Слобода" (Ужице), "Национал" (Бухарест), "Борац" (Чачак), ОФК (Белград), "Пансерраикос" (Серре, Греция).
В 2008 году Радиша Илич провел один матч за сборную Сербии.
В 2013-16 годах он был тренером вратарей "Партизана".
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