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Спорт

Чемпионат Германии. Ошибка вратаря привела к поражению "Хоффенхайма" в Гамбурге

Футбол
время публикации: 15 марта 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 11:26
Чемпионат Германии. Ошибка вратаря привела к поражению "Хоффенхайма" в Гамбурге
AP Photo/Martin Meissner

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Германии "Санкт-Паули" обыграл "Хоффенхайм" 1:0.

Впервые с апреля 2022 года "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги не нанес ни одного точного удара.

"Санкт-Паули": Василь, ван дер Хейден (Рицка, 73), Вол, Немет, Трой, Смит, Ирвайн, Салиакис – Синани (Бухальфа, 85), Саад (Эггештайн, 73), Вайсхаупт (Афолаян, 73).

"Хоффенхайм": Бауманн, Юрасек (Ярдымджи, 85), Эстигор, Акпогума, Кадержабек (Жандре, 71), Штах, Беккер (Туре, 71), Тохумджу (Бюльтер, 57), Крамарич, Бишоф, Орбан (Табакович, 57).

Команда из Гамбурга прервала шестиматчевую серию без побед.

Интересный факт. "Санкт-Паули" находится на 15-м месте. Но команда ни разу не проиграла в этом сезоне, если открывала счет.

На 51-й минуте Бауманн устроил перепасовку с защитниками. Хозяева на линии штрафной мяч перехватили. Победный гол забил арендованный у "Фрайбурга" Ноа Вестхаупт.

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