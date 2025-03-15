Начался третий круг чемпионата Израиля по футболу

В первом матче третьего круга чемпионата Израиля по футболу "Апоэль" (Беэр-Шева) победил "Маккаби" (Нетания) 2:0.

Регулярный чемпионат проводится в два круга после которых происходит разделение на верхний (6 команд) и нижний (8) плэй-офф.

Перед матчем прошла церемония. Яир Хорн, бывший заложник террористической группировки ХАМАС, вышел на поле. Алона Баркат, хозяйка "Апоэля", вручила ему футболку клуба с надписью "Как хорошо, что ты вернулся домой".

"Апоэль": Элиаси, Мигель Витор, Элдер Лопеш (80, Блориан), Карлос Понк, Гай Мизрахи (71, Балтакса), Дан Битон, Лукас Вентура, Кингс Кангва, Алон Турджеман (71, Гарита), Юри Медейрош (60, Элиэль Перец), Гана (60, Стоянов).

"Маккаби": Нирон, Дьетей (78, Амит Коэн), Саде, Жабер, Келлер (78, Ли-Ям), Бен Шаббат, Маор Леви, Эриберто Тавареш, Варгас (87, Бар Коэн), Билу (57, Златанович), Дапаа (57, Халаф).

Обе команды по две последних игры второго круга завершили вничью.

На 5-й минуте Кангва пробил со штрафного. Выше. Вскоре опасно пробил Гана. Нирон перевел мяч на угловой. На 13-й минуте Битон нанес удар. Мяч попал в защитника и отскочил к Турджеману, после удара которого попал в сетку с внешней стороны.

Гости первый опасный момент создали на 22-й минуте. После удара Варгаса Элиаси мяч поймал.

На 32-й минуте после подачи углового удар нанес Мигел Витор. Мяч попал в голову вратарю. На 44-й минуте Нирон парировал мяч после удара Битона. Гана первым успел к мячу. Вратарь вновь выручил. Через минуту счет был открыт. После подачи углового отличился Мигель Витор 1:0.

На 61-й минуте после ошибки защитников гостей опасно бил Турджеман. Нирон выручил. На 67-й Элиэль Перец вышел один на один, но переиграть Нирона не сумел. Дан Битон пытался но добить мяч в сетку, но пробил выше ворот.

На 68-й минуте Лопеш прострелил. Элиэль Перец переправил мяч в сетку 2:0.