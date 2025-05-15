После 51-летнего перерыва "Болонья" завоевала Кубок Италии

Обладателем Кубка Италии стала "Болонья", победившая "Милан" 1:0.

"Болонья" в третий раз завоевала трофей. Последний раз команда завоевывала Кубок Италии в 1974 году.

На 53-й минуте Дэн Ндой получил мяч в центре штрафной, обыграл защитника и точно пробил 0:1.

"Милан" не смог проломить оборону "Болоньи".