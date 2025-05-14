"Жирона" и "Севилья" спаслись от вылета. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Севилья" победила "Лас-Пальмас" 1:0.

Вальядолид - Жирона 0:1

"Вальядолид" проиграл деятую игру подряд и уже довольно давно утратил шансы на спасение.

"Жирона" одержала вторую победу 1:0 в трех последних играх и сохранила место в Ла Лиге.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Сельта (Виго) 0:1

"Реал Сосьедад" не выигрывал шесть игр и скатился в середину турнирной таблицы.

"Сельта" ведет борьбу за место в еврокубках.

Севилья - Лас-Пальмас 1:0

"Севилья" гарантировала сохранение места в Ла-Лиге.

Островитяне находятся в зоне вылета.

В последних двух турах борьбу за выживание будут вести "Лас-Пальмас" (32 очка), "Леганес" (34), "Алавес" (35), "Эспаньол" и "Хетафе" (по 39).