"Жирона" и "Севилья" спаслись от вылета. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 14 мая 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 10:35
Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Севилья" победила "Лас-Пальмас" 1:0.
Вальядолид - Жирона 0:1
"Вальядолид" проиграл деятую игру подряд и уже довольно давно утратил шансы на спасение.
"Жирона" одержала вторую победу 1:0 в трех последних играх и сохранила место в Ла Лиге.
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Сельта (Виго) 0:1
"Реал Сосьедад" не выигрывал шесть игр и скатился в середину турнирной таблицы.
"Сельта" ведет борьбу за место в еврокубках.
Севилья - Лас-Пальмас 1:0
"Севилья" гарантировала сохранение места в Ла-Лиге.
Островитяне находятся в зоне вылета.
В последних двух турах борьбу за выживание будут вести "Лас-Пальмас" (32 очка), "Леганес" (34), "Алавес" (35), "Эспаньол" и "Хетафе" (по 39).
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