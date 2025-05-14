Форвард "Ноттингем Форест" введен в состояние искусственной комы. Он получил травму в матче Премьер-лиги

Форвард "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи после перенесенной операции введен в состояние искусственной комы, сообщаетDaily Mail.

Он получил травму живота 11 мая в матче чемпионата Англии против "Лестера". Футболист врезался в штангу.

12 мая ему была сделана операция.

В заявлении клуба говорится, что операция прошла успешно и футболист выздоравливает.