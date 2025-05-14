Форвард "Ноттингем Форест" введен в состояние искусственной комы. Он получил травму в матче Премьер-лиги
время публикации: 14 мая 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 15:10
Форвард "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи после перенесенной операции введен в состояние искусственной комы, сообщаетDaily Mail.
Он получил травму живота 11 мая в матче чемпионата Англии против "Лестера". Футболист врезался в штангу.
12 мая ему была сделана операция.
В заявлении клуба говорится, что операция прошла успешно и футболист выздоравливает.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2025