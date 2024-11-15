Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" договорился с Димитрисом Итудисом
время публикации: 15 ноября 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 11:27
Греческий специалист Димитрис Итудис в ближайшее время станет новым главным тренером тель-авивского "Апоэля", сообщает Sportando.
По данным источника, стороны ужа договорились.
Нынешний главный тренер Стефанос Дедас станет ассистентом Итудиса.
Под руководством Димитриса Итудиса ЦСКА дважды выигрывал Евролигу.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2024