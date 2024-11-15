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Спорт

Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" договорился с Димитрисом Итудисом

время публикации: 15 ноября 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 11:27
Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" договорился с Димитрисом Итудисом
AP Photo/Darko Vojinovic

Греческий специалист Димитрис Итудис в ближайшее время станет новым главным тренером тель-авивского "Апоэля", сообщает Sportando.

По данным источника, стороны ужа договорились.

Нынешний главный тренер Стефанос Дедас станет ассистентом Итудиса.

Под руководством Димитриса Итудиса ЦСКА дважды выигрывал Евролигу.

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