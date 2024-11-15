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Спорт

Поражение "Реала". Результаты матчей Евролиги

время публикации: 15 ноября 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 06:47
Поражение "Реала". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Charlie Riedel

Состоялись матчи десятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" проиграл "Анадолу Эфес" 64:74.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 91:94

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 77:74

Баскония (Витория, Испания) - Монако (Франция) 75:87

Баски выиграли третью четверть 31:14.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Альба (Берлин, Германия) 115:86

Реал (Мадрид, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 64:74

Первую половину матча турки выиграли 47:25.

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