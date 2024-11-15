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Израильтяне сыграли вничью с французами. Результаты матчей Лиги наций

время публикации: 15 ноября 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 00:07
Израильтяне сыграли вничью с французами. Результаты матчей Лиги наций
AP Photo/Michel Euler

В матче пятого тура группового этапа Лиги наций израильтяне сыграли вничью 0:0 со сборной Франции.

Бельгия - Италия 0:1

Франция - Израиль 0:0

Положение команд. Лига А, группа 2. Италия 13 очков, Франция 10, Бельгия 4, Израиль 1.

Греция - Англия 0:3 (Лига В, группа 2)

Ирландия - Финляндия 1:0

Финны вылетели в Лигу С.

Положение команд. Англия, Греция по 12 очков, Ирландия 6, Финляндия 0.

Словения - Норвегия 1:4

Положение команд. Лига В, группа 3. Австрия, Норвегия по 10 очков, Словения 7, Казахстан 1.

Армения - Фарерские острова 0:1

Северная Македония - Латвия 1:0

Македонцы вышли в Лигу В.

Положение команд. Лига С, группа 4. Северная Македония 13 очков, Фарерские острова 6, Армения, Латвия по 4.

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