Израильтяне сыграли вничью с французами. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 15 ноября 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 00:07
В матче пятого тура группового этапа Лиги наций израильтяне сыграли вничью 0:0 со сборной Франции.
Бельгия - Италия 0:1
Франция - Израиль 0:0
Положение команд. Лига А, группа 2. Италия 13 очков, Франция 10, Бельгия 4, Израиль 1.
Греция - Англия 0:3 (Лига В, группа 2)
Ирландия - Финляндия 1:0
Финны вылетели в Лигу С.
Положение команд. Англия, Греция по 12 очков, Ирландия 6, Финляндия 0.
Словения - Норвегия 1:4
Положение команд. Лига В, группа 3. Австрия, Норвегия по 10 очков, Словения 7, Казахстан 1.
Армения - Фарерские острова 0:1
Северная Македония - Латвия 1:0
Македонцы вышли в Лигу В.
Положение команд. Лига С, группа 4. Северная Македония 13 очков, Фарерские острова 6, Армения, Латвия по 4.
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