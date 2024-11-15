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Сенсация Лиги наций. Израильтяне не проиграли французам

время публикации: 15 ноября 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 07:12
Сенсация Лиги наций. Израильтяне не проиграли французам
AP Photo/Michel Euler

В матче пятого тура Лиги наций УЕФА израильтяне сыграли вничью со сборной Франции 0:0.

Уже известны четыре четвертьфиналиста: сборные Германии, Италии, Франции и Испании.

У французов было огромное преимущество (70% владения мячом, 24:3 пол ударам, 8:1 по точным ударам, 8:0 по угловым), но отлично сыграл голкипер сборной Израиля Даниэль Перец (Бавария, Мюнхен).

На 22-й минуте Канте обменялся передачами с Баркола и нанес удар с линии вратарской. Перец в прыжке парировал мяч.

Израильтяне могли забить на 37-й минуте, но Шломо Раз не попал в пустые ворота.

На 54-й минуте Камавинга метров с 20 нанес сильный удар. Перец отразил мяч, летевший в "девятку". На 65-й минуте Камавинга пробил издали. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

На 76-й минуте Заир-Эмери метров с 10 направил мяч в угол ворот. Перец в красивом прыжке мяч отразил.

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