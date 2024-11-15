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Лига наций. Итальянцы победили сборную Бельгии и вышли в плэй-офф

время публикации: 15 ноября 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 07:51
Лига наций. Итальянцы победили сборную Бельгии и вышли в плэй-офф
AP Photo/Omar Havana

В матче пятого тура Лиги наций итальянцы в гостях победили сборную Бельгии 1:0. Сборная Италии вышла в четвертьфинал.

Итальянцы больше владели мячом (54%) и чаще попадали в ворота (4:3). Соперники нанесли по 11 ударов. По угловым подавляющее преимущество у хозяев 7:1.

На 11-й минуте Ди Лоренцо обменялся передачами с Бареллой и прострелил. Сандро Тонали (Ньюкасл) отправил мяч в пустые ворота 0:1.

На 51-й минуте Дебаст нанес опасный удар метров с 25. Доннарумма выручил. Через 2 минуты Троссар нанес удар с линии штрафной. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

На 55-й минуте итальянцы могли удвоить преимущество. Ретеги убежал от защитника и бил метров с 10. Вратарь перевел мяч на угловой.

На 58-й минуте Троссар нанес удар метров с 15. Доннарумма отразил мяч, летевший в нижний угол. На 62-й минуте Троссар направил мяч в штрафную. Опенада пробил метров с 10. Доннарумма мяч отразил.

В конце матча Ромелу Лукаку дважды пробил мимо ворот. На 84-й минуте бельгийцы могли сравнять счет. Мяч после удара Фаса головой попал в штангу.

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