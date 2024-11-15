Умер известный советский борец, чемпион Европы

15 ноября после продолжительной болезни на 65-м году жизни умер известный советский борец (греко-римская борьба) Минсеит Тазетдинов, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Он выступал в весовой категории до 52 кг.

Минсеит Тазетдинов - чемпион Европы 1984 года, серебряный призер чемпионата Европы 1985 года, серебряный призер чемпионата мира 1985 года, победитель молодежного чемпионата СССР 1981 года. чемпион СССР 1984 года. двукратный серебряный призер чемпионатов СССР.