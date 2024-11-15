Сенсации отборочного турнира чемпионата мира. Бразильцы и аргентинцы теряют очки

Матчи одиннадцатого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу преподнесли несколько сюрпризов.

Аргентинцы проиграли сборной Парагвая 1:2. Бразильцы не сумели обыграть сборную Венесуэлы 1:1.

Парагвай - Аргентина 2:1

В сентябре сборная Парагвая обыграла на своем поле бразильцев 1:0.

Лионель Месси отыграл весь матч.

На 11-й минуте Лаутаро Мартинес вышел один ан один и открыл счет 0:1. Судья на линии поднял флажок. Но после вмешательства видеоассистента гол был засчитан.

Хозяева отыгрались на 19-й минуте. После подачи углового мяч после удара головой попал в перекладину. Защитники мяч вынесли. Атака вторым темпом. Густаво Веласкес (Ньюэллс Олд Бойс) навесил. Арнальдо Санабрия (Торино) ударом через себя отправил мяч в нижний угол 1:1.

На 47-й минуте Диего Гомес (Интер Майми) навесил со штрафного. Омар Альдерете (Хетафе) ударом головой забил победный гол 2:1.

Эквадор - Боливия 4:0

Венесуэла - Бразилия 1:1

На 43-й минуте Рафинья нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч от штанги отскочил в сетку 0:1.

Хозяевам понадобилось 40 секунд во втором тайме, чтобы отыграться. Бывший форвард "Реала Солт Лейк" Джефферсон Саварино (Ботафого) отбросил мяч под удар. Теласко Сеговия (каса Пия, Португалия) точно пробил с линии штрафной 1:1.

Бразильцы могли забить еще, но на 62-й минуте Винисиус Жунир не реализовал пенальти.

На 89-й минуте хощяева остались в меньшинстве. Удален вышедший на замену на 80-й минуте бывший игрок бухарестского "Динамо" и ереванского "Пюника" Александр Гонсалес.