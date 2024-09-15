Чемпионат Германии. "Бавария" забила шесть голов. Достижение Кейна

В матче третьего тура чемпионата Германии "Бавария" в Киле разгромила "Хольштайн" 6:1. Мюнхенцы лидируют, победив во всех матчах.

Мусиала открыл счет на 14-й секунде матча. Это третий гол в списке самых быстрых голов Бундеслиги. Быстрее забивали Элбер (11-я секунда) и Лотар Маттеус (13-я).

На 13-й минуте счет был 3:0 и интрига в матче умерла.

Гарри Кейн забил три гола и установил рекорд - 50 результативных действий (гол + пас) в 35 матчах Бундеслиги. Ранее рекорд принадлежал Эрлингу Холанну (50 очков в 44 играх).

"Хольштайн" - восемнадцатая команда Бундеслиги, ворота которой поразил Гарри Кейн. Это второй результат - ворота 28 команд Бундеслиги поражал Мирослав Клозе.