x
15 сентября 2024
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2024
|
15 сентября 2024
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Германии. "Бавария" забила шесть голов. Достижение Кейна

время публикации: 15 сентября 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 10:50
Чемпионат Германии. "Бавария" забила шесть голов. Достижение Кейна
AP Photo/Matthias Schrader

В матче третьего тура чемпионата Германии "Бавария" в Киле разгромила "Хольштайн" 6:1. Мюнхенцы лидируют, победив во всех матчах.

Мусиала открыл счет на 14-й секунде матча. Это третий гол в списке самых быстрых голов Бундеслиги. Быстрее забивали Элбер (11-я секунда) и Лотар Маттеус (13-я).

На 13-й минуте счет был 3:0 и интрига в матче умерла.

Гарри Кейн забил три гола и установил рекорд - 50 результативных действий (гол + пас) в 35 матчах Бундеслиги. Ранее рекорд принадлежал Эрлингу Холанну (50 очков в 44 играх).

"Хольштайн" - восемнадцатая команда Бундеслиги, ворота которой поразил Гарри Кейн. Это второй результат - ворота 28 команд Бундеслиги поражал Мирослав Клозе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Чемпионат Франции. Дубль Дембеле. Победы лидеров
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Волевая победа "Астон Виллы". Рекордно грубый поединок. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2024

Ничья в поединке лидеров. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2024

Сенсационное поражение "Ливерпуля". Рекорд Виссы. Результаты матчей чемпионата Англии