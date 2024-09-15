Чемпионат Франции. Дубль Дембеле. Победы лидеров

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Франции. Лидирует ПСЖ, победивший во всех матчах. По 10 очков у "Марселя" и "Монако".

Марсель - Ницца 2:0

"Марсель" не проигрывает в пятой игре подряд.

Осер - Монако 0:3

"Осер" проиграл третью игру подряд, в двух из последних четырех игр команда не сумела забить.

"Монако" не проигрывает семь игр подряд.

ПСЖ - Брест 3:1

Парижане владели подавляющим преимуществом. В первом тайме гости пытались играть на контратаках. После перерыва они сосредоточились на удержании счета и пропустили два гола за две минуты.

На 29-й минуте Ромен дель Кастийо реализовал пенальти 0:1.

На 42-й минуте Марко Асенсио навесил на дальнюю штангу. Усман Дембеле головой отправил мяч в сетку 1:1.

На 73-й минуте Фабиан Руис из полукруга перед штрафной послал мяч в "девятку" 2:1. Через минуту Коло Муани вышел один на один, но его удар сумел заблокировать защитник. Дембеле добил мяч в сетку 3:1.