Ничья в поединке лидеров. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби Бней Райна" и "Маккаби" (Хайфа) сыграли вничью 2:2.

Бней Сахнин - Ашдод 2:2

На 76-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

Южанам хватило 10 минут, чтобы отыграться. Голы в ворота хозяев забили вышедшие на замену бывший форвард хайфского "Маккаби" и шотландского "Сент-Миррена" Став Нахмани и ганский нападающий Эбенезер Мамата.

В составе "Бней Сахнина" дебютировал родившийся в Израиле украинский защитник Даниэль Джулани. Раньше он играл за "Маккаби" (Петах-Тиква).

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Иерусалим) 4:0

Два первых мяча в ворота гостей забил Гай Меламед.

Маккаби Бней Райна - Маккаби (Хайфа) 2:2

Соперники выиграли два первых матча.

Гости дважды выходили вперед. Оба гола в ворота хайфского клуба забил бывший полузащитник одесского "Черноморца" Гай Хадида.

На 3-й минуте компенсированного времени счет был 1:1. Арендованный у киевского "Динамо" Александр Сирота вывел "зеленых" вперед.

Через 11 минут Хадида реализовал пенальти.

Ирони (Кирьят- Шмона) - Ирони (Тверия) 2:0

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:0

"Желтые" одержали третью победу подряд и вышли в единоличные лидеры.

Победный гол на 44-й минуте забил Дор Турджеман.