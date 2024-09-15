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Волевая победа "Астон Виллы". Рекордно грубый поединок. Результаты матчей чемпионата Англии

время публикации: 15 сентября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 08:32
Победный гол Нкунку
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Англии. "Астон Вилла" одержала волевую победу над "Эвертоном" 3:2. "Челси" одолел "Борнмут" 1:0.

Астон Вилла (Бирмингем) - Эвертон (Ливерпуль) 3:2

На 36-й минуте гости вели в счете 2:0. "Эвертон" стал второй командой в истории Премьер-лиги, которая проиграла две игры подряд, в которых выигрывала с отрывом не менее в 2 гола. Первой стал "Брентфорд" в 2022 году.

Оливер Уоткинс забил два гола и сравнял счет 2:2. Победный гол на 76-й минуте забил Джон Дюран. Все три его гола в этом сезоне стали победными.

Борнмут - Челси (Лондон) 0:1

Игроки "Борнмута" получили 6 желтых карточек, "Челси" - 8. По данным статистического сервиса Opta, 14 желтых карточек в одном матче - рекорд Премьер-лиги.

По точным ударам у хозяев огромное преимущество 8:3. Голкипер лондонцев Роберт Санчес творил чудеса в этой игре.

Гол организовали игроки, вышедшие на замену. На 86-й минуте Джейдон Санчо сделал передачу. Кристофер Нкунку "продавил" двух защитников и отправил мяч в сетку 0:1.

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