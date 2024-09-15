Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян
время публикации: 15 сентября 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 09:10
В Бельгии продолжается чемпионат Европы по шоссейным велогонкам. В женской шоссейной гонке победила голландка Лорена Вибес, двукратная чемпионка Европы и чемпионка Европейских игр.
На втором месте итальянка Элиза Бальзамо, на третьем - полька Дария Пикулик.
Израильтянка Ротем Гафинович не финишировала.
В юниорской шоссейной гонке победил норвежец Феликс Орн-Кристоф.
На втором месте испанец Эктор Альварес, на третьем - француз Поль Сейшас.
Израильтянин Рои Эдингер занял 60-е место.
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