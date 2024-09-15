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Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян

время публикации: 15 сентября 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 09:10
Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян
AP Photo/Omar Havana

В Бельгии продолжается чемпионат Европы по шоссейным велогонкам. В женской шоссейной гонке победила голландка Лорена Вибес, двукратная чемпионка Европы и чемпионка Европейских игр.

На втором месте итальянка Элиза Бальзамо, на третьем - полька Дария Пикулик.

Израильтянка Ротем Гафинович не финишировала.

В юниорской шоссейной гонке победил норвежец Феликс Орн-Кристоф.

На втором месте испанец Эктор Альварес, на третьем - француз Поль Сейшас.

Израильтянин Рои Эдингер занял 60-е место.

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