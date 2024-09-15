Двалишвили и Шевченко стали чемпионами UFC

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili (также известный как Riyadh Season Noche UFC).

Грузин Мераб Двалишвили стал чемпионом в легчайшем весе, победив решением судей американца Шона О`Мэлли.

Грузин "переборол" действующего чемпиона.

Счет по карточкам 49:46, 48:47 (дважды).

Валентина Шевченко вернула себе чемпионский пояс в наилегчайшем весе, победив по очкам бразильянку Алексу Грассо.

Это был третий поединок соперниц. В марте 2023 года победила Грассо. Бой в сентябре 2023 года завершился вничью.