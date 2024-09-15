x
15 сентября 2024
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2024
|
15 сентября 2024
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Двалишвили и Шевченко стали чемпионами UFC

время публикации: 15 сентября 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 11:42
Двалишвили и Шевченко стали чемпионами UFC
AP Photo/Mark J. Terrill

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili (также известный как Riyadh Season Noche UFC).

Грузин Мераб Двалишвили стал чемпионом в легчайшем весе, победив решением судей американца Шона О`Мэлли.

Грузин "переборол" действующего чемпиона.

Счет по карточкам 49:46, 48:47 (дважды).

Валентина Шевченко вернула себе чемпионский пояс в наилегчайшем весе, победив по очкам бразильянку Алексу Грассо.

Это был третий поединок соперниц. В марте 2023 года победила Грассо. Бой в сентябре 2023 года завершился вничью.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2024

Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтянка Майя Коган завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

Bellator: Нурмагомедов победил Шаблия. Ларкин нокаутировал грузина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

UFC. Брейди победил Бернса. Израильтянин - американца
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 августа 2024

UFC. Спивак победил Тыбуру