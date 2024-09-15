Двалишвили и Шевченко стали чемпионами UFC
время публикации: 15 сентября 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 11:42
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili (также известный как Riyadh Season Noche UFC).
Грузин Мераб Двалишвили стал чемпионом в легчайшем весе, победив решением судей американца Шона О`Мэлли.
Грузин "переборол" действующего чемпиона.
Счет по карточкам 49:46, 48:47 (дважды).
Валентина Шевченко вернула себе чемпионский пояс в наилегчайшем весе, победив по очкам бразильянку Алексу Грассо.
Это был третий поединок соперниц. В марте 2023 года победила Грассо. Бой в сентябре 2023 года завершился вничью.
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