Бокс. Сауль Альварес победил Эктора Берлангу
время публикации: 15 сентября 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 12:33
В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBC и WBO.
Мексиканец Сауль Альварес защитил титул, победив по очкам пуэрториканца Эктора Берлангу.
Счет по карточкам 119:109 (дважды), 117:110.
В третьем раунде чемпион отправил претендента в нокдаун.
В соглавном бою кубинец Эрисленди Лара защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Дэнни Гарсию.
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