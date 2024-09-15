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Бокс. Сауль Альварес победил Эктора Берлангу

время публикации: 15 сентября 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 12:33
Бокс. Сауль Альварес победил Эктора Берлангу
AP Photo/Eric Jamison

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBC и WBO.

Мексиканец Сауль Альварес защитил титул, победив по очкам пуэрториканца Эктора Берлангу.

Счет по карточкам 119:109 (дважды), 117:110.

В третьем раунде чемпион отправил претендента в нокдаун.

В соглавном бою кубинец Эрисленди Лара защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Дэнни Гарсию.

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