Бокс. Сауль Альварес победил Эктора Берлангу

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBC и WBO.

Мексиканец Сауль Альварес защитил титул, победив по очкам пуэрториканца Эктора Берлангу.

Счет по карточкам 119:109 (дважды), 117:110.

В третьем раунде чемпион отправил претендента в нокдаун.

В соглавном бою кубинец Эрисленди Лара защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Дэнни Гарсию.