Вратарь "Милана" остановил "Ювентус". "Милан" разгромил "Венецию". Результаты матчей Серии А
время публикации: 15 сентября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 12:04
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Италии. "Ювентус" не смог обыграть "Эмполи" 0:0.
Комо - Болонья 2:2
Новичок Серии А упустил возможность добыть первую победу.
Хозяева на 76-й минуте вели в счете 2:0.
Эмполи - Ювентус (Турин) 0:0
В первом тайме голевых моментов не было.
После перерыва гости действовали более активно. Но отлично сыграл арендованный у "Милана" вратарь Девис Васкес.
Милан - Венеция 4:0
"Милан" добыл первую победу в чемпионате.
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