Вратарь "Милана" остановил "Ювентус". "Милан" разгромил "Венецию". Результаты матчей Серии А

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Италии. "Ювентус" не смог обыграть "Эмполи" 0:0.

Комо - Болонья 2:2

Новичок Серии А упустил возможность добыть первую победу.

Хозяева на 76-й минуте вели в счете 2:0.

Эмполи - Ювентус (Турин) 0:0

В первом тайме голевых моментов не было.

После перерыва гости действовали более активно. Но отлично сыграл арендованный у "Милана" вратарь Девис Васкес.

Милан - Венеция 4:0

"Милан" добыл первую победу в чемпионате.