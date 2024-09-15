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Вратарь "Милана" остановил "Ювентус". "Милан" разгромил "Венецию". Результаты матчей Серии А

время публикации: 15 сентября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 12:04
Вратарь "Милана" остановил "Ювентус". "Милан" разгромил "Венецию". Результаты матчей Серии А
AP Photo/Antonio Calanni

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Италии. "Ювентус" не смог обыграть "Эмполи" 0:0.

Комо - Болонья 2:2

Новичок Серии А упустил возможность добыть первую победу.

Хозяева на 76-й минуте вели в счете 2:0.

Эмполи - Ювентус (Турин) 0:0

В первом тайме голевых моментов не было.

После перерыва гости действовали более активно. Но отлично сыграл арендованный у "Милана" вратарь Девис Васкес.

Милан - Венеция 4:0

"Милан" добыл первую победу в чемпионате.

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