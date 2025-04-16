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Гирасси забил три гола и установил рекорд. "Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 16 апреля 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 09:39
Гирасси забил три гола и установил рекорд. "Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Martin Meissner

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Боруссия" (Дортмунд) победила "Барселону" 3:1.

Три мяча в ворота каталонцев забил Серху Гирасси, установивший рекорд Лиги чемпионов по голам среди африканских футболистов. Он в этом розыгрыше забил 13 голов. Предыдущий рекордсмен - Себастьян Аллер, забивший 11 голов в сезоне 2021-22 годов.

В первом матче "Барселона" разгромила немецкий клуб 4:0. Каталонцы впервые с 2019 года вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

На 5-й минуте Свенссон прострелил. Кубарси опередил Гирасси и едва не отправил мяч в свои ворота. Щенсны мяч парировал.

На 11-й минуте Гирасси реализовал пенальти 1:0. На 16-й минуте забил Гросс. Гол "Боруссии" не засчитан из-за офсайда.

На 48-й минуте Щенсны выручил гостей после ударов Адейеми и Гросса. Через минуту после подачи углового Гирасси головой отправил мяч в сетку 2:0.

На 54-й минуте Лопес прострелил. Бенсебаини опередил Левандовского и отправил мяч в свои ворота 2:1. Ключевой момент матча.

"Барселона" перехватила инициативу и создала два голевых момента.

На 76-й минуте Дюранвиль прострелил. Араухо неудачно прервал прострел. Гирасси добил мяч в сетку 3:1.

На 78-й минуте Брандт забил, но из офсайда. Второй гол "Боруссии" отменен.

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