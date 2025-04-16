x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 09:45
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Астон Вилла" победила. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 16 апреля 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 08:23
"Астон Вилла" победила. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Frank Augstein

ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче "Астон Вилле" 2:3.

В первом матче парижане победили 3:1.

На матче присутствовал принц Уильям.

Матч проходит под сильным дождем. В начале игры гости сумели забить два гола (счет по сумме двух матчей стал 5:1).

На 11-й минуте парижане перехватили мяч у своей штрафной и провели быструю атаку. Мартинес неудачно прервал прострел Дембеле. Хакими добил мяч в сетку 0:1.

На 19-й минуте хозяева могли отыграться. После подачи углового сильно и опасно пробил Пау Торрес. Доннарумма выручил.

На 27-й минуте перехват мяча в своей штрафной и быстрая атака парижан. Нуну Мендеш точно пробил с линии штрафной 0:2.

На 34-й минуте Юри Тилеманс пробил из пределов штрафной. После рикошета мяч оказался в сетке 1:2.

На 53-й минуте два защитника парижан не разобрались и дали Рэшфорду пробить. Доннарумма выручил. Через 2 минуты Макгинн нанес удар из-за пределов штрафной 2:2. На 56-й минуте Рэшфорд бьет издали. Голкипер парировал мяч, летевший в "девятку".

Через минуту Рэшфорд прострелил. Эзри Конса забил победный гол 3:2.

Доннарумма совершил еще несколько впечатляющих сэйвов и помог парижанам выйти в полуфинал. Их соперник определится в противостоянии "Реал" - "Арсенал".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 апреля 2025

Бен-Гвир продвигает закон о камерах распознавания лиц на стадионах
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2025

Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2025

Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил с крупным счетом, проигрывая 0:2
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2025

Чемпионат Италии. Меньяна унесли с поля. Достижение Райндерса. Победа "Милана"