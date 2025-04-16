"Астон Вилла" победила. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче "Астон Вилле" 2:3.

В первом матче парижане победили 3:1.

На матче присутствовал принц Уильям.

Матч проходит под сильным дождем. В начале игры гости сумели забить два гола (счет по сумме двух матчей стал 5:1).

На 11-й минуте парижане перехватили мяч у своей штрафной и провели быструю атаку. Мартинес неудачно прервал прострел Дембеле. Хакими добил мяч в сетку 0:1.

На 19-й минуте хозяева могли отыграться. После подачи углового сильно и опасно пробил Пау Торрес. Доннарумма выручил.

На 27-й минуте перехват мяча в своей штрафной и быстрая атака парижан. Нуну Мендеш точно пробил с линии штрафной 0:2.

На 34-й минуте Юри Тилеманс пробил из пределов штрафной. После рикошета мяч оказался в сетке 1:2.

На 53-й минуте два защитника парижан не разобрались и дали Рэшфорду пробить. Доннарумма выручил. Через 2 минуты Макгинн нанес удар из-за пределов штрафной 2:2. На 56-й минуте Рэшфорд бьет издали. Голкипер парировал мяч, летевший в "девятку".

Через минуту Рэшфорд прострелил. Эзри Конса забил победный гол 3:2.

Доннарумма совершил еще несколько впечатляющих сэйвов и помог парижанам выйти в полуфинал. Их соперник определится в противостоянии "Реал" - "Арсенал".