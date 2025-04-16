Сын израильтян подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"
время публикации: 16 апреля 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 12:48
22-летний нападающий Джаред Райт подписал двухлетний контракт новичка с "Лос-Анджелес Кингз", сообщает официальный сайт клуба.
Начало действия контракта - сезон 2026-27 годов.
Хоккеист выступает за команду Университета Денвера. В 44 матчах в этом сезоне он набрал 17 (9 + 8) очков. Команда стала победителем NCHC.
Джаред Райт дважды включался в символическую сборную конференции NCHC.
Он был выбран "Лос-Анджелес Кингз" на драфте 2022 года под номером 169 (шестой раунд драфта).
Джаред Райт - уроженец Бернсвилля, Миннесота. Его родители - израильтяне, переехавшие в США.
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