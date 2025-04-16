Сын израильтян подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"

22-летний нападающий Джаред Райт подписал двухлетний контракт новичка с "Лос-Анджелес Кингз", сообщает официальный сайт клуба.

Начало действия контракта - сезон 2026-27 годов.

Хоккеист выступает за команду Университета Денвера. В 44 матчах в этом сезоне он набрал 17 (9 + 8) очков. Команда стала победителем NCHC.

Джаред Райт дважды включался в символическую сборную конференции NCHC.

Он был выбран "Лос-Анджелес Кингз" на драфте 2022 года под номером 169 (шестой раунд драфта).

Джаред Райт - уроженец Бернсвилля, Миннесота. Его родители - израильтяне, переехавшие в США.