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Спорт

Сын израильтян подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 16 апреля 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 12:48
Сын израильтян подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"
AP Photo/Abbie Parr

22-летний нападающий Джаред Райт подписал двухлетний контракт новичка с "Лос-Анджелес Кингз", сообщает официальный сайт клуба.

Начало действия контракта - сезон 2026-27 годов.

Хоккеист выступает за команду Университета Денвера. В 44 матчах в этом сезоне он набрал 17 (9 + 8) очков. Команда стала победителем NCHC.

Джаред Райт дважды включался в символическую сборную конференции NCHC.

Он был выбран "Лос-Анджелес Кингз" на драфте 2022 года под номером 169 (шестой раунд драфта).

Джаред Райт - уроженец Бернсвилля, Миннесота. Его родители - израильтяне, переехавшие в США.

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