"Рейнджерс" забил 9 голов в дерби. Три голевые передачи Адама Фокса. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" разгромил "Айлендерс" 9:2
Бостон Брюинз - Чикаго Блэк Хоукс 2:5
Две шайбы забросил Ник Фолиньо (Чикаго).
Райан Донато впервые забросил 30 шайб за сезон в НХЛ.
Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман сделал 16 сэйвов.
В третьем периоде гости забросили 3 шайбы за 93 секунды.
Давид Пастрнак сделал во втором сезоне подряд не менее 60 результативных передач.
Коламбус Блю Джекетс - Баффало Сейбрз 3:2
На 20-й минуте "Баффало" вел в счете 2:0.
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут 27 секунд. Показатель 0.
Флорида Пантерз - Детройт Ред Уингз 4:1
Тренер "пантер" Поль Морис одержал 915-ю победу в НХЛ.
Нью-Йорк айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:9
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал три голевые передачи. Он стал девятым защитником в истории НХЛ, который делал в четырех сезонах подряд не менее 50 голевых передач.
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 44 сэйва.