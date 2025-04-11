"Рейнджерс" забил 9 голов в дерби. Три голевые передачи Адама Фокса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" разгромил "Айлендерс" 9:2

Бостон Брюинз - Чикаго Блэк Хоукс 2:5

Две шайбы забросил Ник Фолиньо (Чикаго).

Райан Донато впервые забросил 30 шайб за сезон в НХЛ.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман сделал 16 сэйвов.

В третьем периоде гости забросили 3 шайбы за 93 секунды.

Давид Пастрнак сделал во втором сезоне подряд не менее 60 результативных передач.

Коламбус Блю Джекетс - Баффало Сейбрз 3:2

На 20-й минуте "Баффало" вел в счете 2:0.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут 27 секунд. Показатель 0.

Флорида Пантерз - Детройт Ред Уингз 4:1

Тренер "пантер" Поль Морис одержал 915-ю победу в НХЛ.

Нью-Йорк айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:9

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал три голевые передачи. Он стал девятым защитником в истории НХЛ, который делал в четырех сезонах подряд не менее 50 голевых передач.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 44 сэйва.