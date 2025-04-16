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НХЛ. Достижение Мэтьюза. Рекорд "Торонто". Две результативные передачи Люка Хьюза

Хоккей
НХЛ
время публикации: 16 апреля 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 11:58
НХЛ. Достижение Мэтьюза. Рекорд "Торонто". Две результативные передачи Люка Хьюза
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" разгромил "Баффало" 4:0.

Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз 4:5 (овертайм)

"Нью-Джерси" вышел в плэй-офф.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 21 сэйв.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз сделал две результативные передачи.

Победный гол на 62-й минуте забил Брайан Демулен. Это его первый гол в 18 играх за "Дэвилз" (в марте он перешел из "Анахайма").

Баффало Сейбрз - Тороно Мейпл Лифс 0:4

"Торонто" ведет борьбу за первое место в Атлантическом дивизионе. "Кленовые листья" одержали 25-ю выездную победу в сезоне - клубный рекорд.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 16 минут 24 секунды. Показатель -1.

Остон Мэтьюз забросил 400-й гол.

Митч Марнер впервые в карьере набрал 100 очков за сезон (27 + 73).

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