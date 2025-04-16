Определены все пары плэй-офф Западной конференции НХЛ
время публикации: 16 апреля 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 10:49
Определены все пары первого раунда Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ.
В плэй-офф вышли "Сент-Луис Блюз" и "Миннесота Уайлд".
Плэй-офф начнется 19 апреля.
Пары первого раунда Западной конференции:
"Виннипег Джетс" - "Сент-Луис Блюз"
"Даллас Старз" - "Колорадо Эвеланш"
"Вегас Голден Найтс" - "Миннесота Уайлд"
"Лос-Анджелес Кингз" - "Эдмонтон Ойлерз".
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