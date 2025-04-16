"Орландо Мэджик" вышел в плэй-офф НБА

В матче плэй-ин НБА "Орландо Мэджик" разгромил "Атланту Хоукс" 120:95.

"Орландо" вышел в лэй-офф. "Атланта" сыграет с победителем матча "Чикаго Булз" - "Майами Хит".

Лидер "ястребов" Трэ Янг стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков. Он не доиграл встречу - был удален после второго технического замечания.