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Спорт

"Орландо Мэджик" вышел в плэй-офф НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 16 апреля 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 10:14
"Орландо Мэджик" вышел в плэй-офф НБА
AP Photo/John Raoux

В матче плэй-ин НБА "Орландо Мэджик" разгромил "Атланту Хоукс" 120:95.

"Орландо" вышел в лэй-офф. "Атланта" сыграет с победителем матча "Чикаго Булз" - "Майами Хит".

Лидер "ястребов" Трэ Янг стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков. Он не доиграл встречу - был удален после второго технического замечания.

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