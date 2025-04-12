НБА. Игроки "Бостона" установили рекорд
время публикации: 12 апреля 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 13:30
В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон Селтикс" разгромил "Шарлотт Хорнетс" 130:94.
Эл Горфорд (Бостон) стал четвертым баскетболистом в истории НБА, сделавшим 1300 блокшотов и 900 точных дальних бросков за карьеру.
Деррик Уайт, Пэтон Притчард и Джейсон Тейтум стали первым трио в истории Лиги, каждый игрок которого сделал более 250 точных трехочковых бросков за сезон.
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