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Спорт

НБА. Игроки "Бостона" установили рекорд

Баскетбол
НБА
время публикации: 12 апреля 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 13:30
НБА. Игроки "Бостона" установили рекорд
AP Photo/Pamela Smith

В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон Селтикс" разгромил "Шарлотт Хорнетс" 130:94.

Эл Горфорд (Бостон) стал четвертым баскетболистом в истории НБА, сделавшим 1300 блокшотов и 900 точных дальних бросков за карьеру.

Деррик Уайт, Пэтон Притчард и Джейсон Тейтум стали первым трио в истории Лиги, каждый игрок которого сделал более 250 точных трехочковых бросков за сезон.

Спорт
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