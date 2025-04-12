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Спорт

НБА. Достижение и рекорд Николы Йокича

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 12 апреля 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 12:11
НБА. Достижение и рекорд Николы Йокича
AP Photo/David Zalubowski

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" победил "Мемфис Гризлиз" 117:109.

Никола Йокич сделал 34-й "трипл-дабл" в сезоне (26 + 16 подборов + 13 передач).

Он стал третьим игроком в истории НБА (и первым центровым), сделавшим сезонный "трипл-дабл". Ранее это удавалось Расселу Уэстбруку (4 раза) и Оскару Робертсону.

В этом сезоне Никола Йокич сделал 700 результативных передач.

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