НБА. Достижение и рекорд Николы Йокича

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" победил "Мемфис Гризлиз" 117:109.

Никола Йокич сделал 34-й "трипл-дабл" в сезоне (26 + 16 подборов + 13 передач).

Он стал третьим игроком в истории НБА (и первым центровым), сделавшим сезонный "трипл-дабл". Ранее это удавалось Расселу Уэстбруку (4 раза) и Оскару Робертсону.

В этом сезоне Никола Йокич сделал 700 результативных передач.